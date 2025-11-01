Karabük'te İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 63. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, olaya karışan şahıslar araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen şahıs, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kavgaya karışan kişilerin araçla kaçış anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK