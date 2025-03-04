Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan S.A. idaresindeki 34 YB 5886 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmakta olan N.Ç. idaresindeki 78 ST 409 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan T.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük-Eskipazar kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen ikinci kazada C.Ş. idaresindeki 78 M 4053 plakalı yolcu minibüsü Organize Sanayi istikametine dönüş yapmak isteyen Y.K. idaresindeki 06 EUH 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan D.İ., İ.A., Z.S. ve V.H. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK