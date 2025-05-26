Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazalarda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkiinde Dursun K. idaresindeki 37 HE 927 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan Şerife K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğlebeli Kavşağı'nda meydana gelen kazada O.İ. idaresindeki 06 DMJ 798 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.G.İ. ile G.İ. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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