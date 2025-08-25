Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskipazar-Karabük yolu üzerindeki Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 RP 1550 plakalı FIAT marka otomobil, kavşağa girmek isteyen H.D. yönetimindeki 34 UTJ 07 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ikinci kazada İ.A., 78 BJ 575 plakalı kamyonetiyle Valilik istikametinden Sanayi Kavşağı yönüne ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan İ.A., sağlık ekiplerince KEAH'ye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde İ.A.'nın ehliyetinin yeterli olduğu ancak alkollü olduğu tespit edildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK