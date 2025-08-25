Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobilin diğerine çarpması sonucu 2 kişi, ikinci kazada ise kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskipazar-Karabük yolu üzerindeki Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 RP 1550 plakalı FIAT marka otomobil, kavşağa girmek isteyen H.D. yönetimindeki 34 UTJ 07 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ikinci kazada İ.A., 78 BJ 575 plakalı kamyonetiyle Valilik istikametinden Sanayi Kavşağı yönüne ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan İ.A., sağlık ekiplerince KEAH'ye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde İ.A.'nın ehliyetinin yeterli olduğu ancak alkollü olduğu tespit edildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum

Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.