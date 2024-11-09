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Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kazada bir otomobilin su kanalına düşmesi engellendi, ikinci kazada ise iki ticari taksi çarpıştı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi istikametine seyir halinde olan L.U. yönetimindeki 34 TL 3186 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak su kanalı koruma demirlerine çarpması sonucu 1 kişi yaralanmıştı. Otomobilin su kanalına düşmesini koruma demirlerinin engellediği kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Eflani ilçesi Tabaklar Caddesinde meydana gelen başka bir kazada ise Ahmet Yıldırım idaresindeki 78 T 7512 plakalı ticari taksi, Mehmet Erzik idaresindeki 78 T 7506 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğun kaza bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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