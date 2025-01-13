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Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin kontrollü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkinci kazada ise bir minibüs devrildi, şans eseri yaralanan olmadı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Zonguldak kara yolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Akif Akkaya yönetimindeki 16 AC 1732 plakalı otomobil, sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptı. Kazada Sürücü ile birlikte Mürvet Akkaya ve Hamdi G., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aynı mevkiide 41 F 4411 plakalı otomobille çarpışan 67 ZJ 661 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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