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Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, bir yaya ve bir motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlk kaza Köprübaşı Camisi önünde meydana geldi. U.K. idaresindeki 78 AAR 300 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.B. isimli yayaya çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulak Kavşağında meydana gelen ikinci kazada A.Ş. idaresindeki 78 ABS 339 plakalı motosiklet, Y. A. idaresindeki 06 ACE 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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