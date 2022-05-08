Karabük'te iki araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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Karabük'te iki araç çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Eskipazar ilçesi istikametinden Gerede ilçesi istikametine giden R.H. idaresindeki 06 CRZ 668 plakalı araç, Eskipazar istikametine dönmek isteyen İ.Ç. idaresindeki 74 DJ 449 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskipazar, Tragger, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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