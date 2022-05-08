Karabük'te iki araç çarpıştı: 6 yaralı

ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Eskipazar ilçesi istikametinden Gerede ilçesi istikametine giden R.H. idaresindeki 06 CRZ 668 plakalı araç, Eskipazar istikametine dönmek isteyen İ.Ç. idaresindeki 74 DJ 449 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa