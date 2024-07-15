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Karabük'te İddia Sonucu Para Kaybeden Kişi Büfeye Ateş Açtı

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Karabük'te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeye ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

Karabük'te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeye ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te yaşandı. Cadde üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa D. (38) iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL para kaybetti. Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip eden şahsın birkaç kez eline beline attığı daha sonra ise tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar kameraya yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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