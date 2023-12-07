Karabük'te Hırsızlık Zanlısı Gazeteciye Saldırdı

Karabük'te son 10 günde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen ve hakkında 17 yıl hapis cezası nedeniyle aranması bulunan şahıs adliyeye çıkartıldığı sırada suçu kendisini görüntüleyen gazeteciye attı.

Karabük'te son 10 günde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen ve hakkında 17 yıl hapis cezası nedeniyle aranması bulunan şahıs adliyeye çıkartıldığı sırada suçu kendisini görüntüleyen gazeteciye attı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son 10 gün içerisinde 6 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Uyuşturucudan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada birer adet, bıçak, biber gazı, sırt çantası, levye, tablet, spor ayakkabı, el feneri, parfüm ile ikişer adet, cep telefonu, oto yedek anahtar ve kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

29 ayrı suçtan sabıka kaydı olan şüpheli adliyeye getirildiği sırada gazetecinin 'Neden yaptın?' sorusuna "İşiniz gücünüz iftira ve dolandırıcılık. Bir numaralı FETÖ'cüsün. Seni tanıyorum. Bana sen yaptırdın bunu" diye cevap vermesi pes dedirtti. - KARABÜK