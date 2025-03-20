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Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Karabük'te iş yeri ve okulda gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan iki kişi, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Hırsızlık bürosu, güvenlik kameralarının çalınması ve iş yerinden para ile sadaka kutusu çalan şahısları tespit etti.

Karabük'te iş yeri ve okulda hırsızlık olayına karışan 2 kişi polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri 7-16 Mart tarihlerinde bir okulun güvenlik kamerasının çalınması ve iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İcra edilen titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde okuldan güvenlik kamerasını çalan şahsın M.B., iş yerinden de 500 TL ile sadaka kutusunu çalan şahsın Ö.E. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 suç kaydı bulunan M.B. ile 31 adet suç kaydı bulunan Ö.E. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şahısların yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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