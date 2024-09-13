Karabük'te Hırsızlık Suçundan Firar Eden Zanlı Yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevinden firar eden ve "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan S.K.'nın 15 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şahsın ormanlık saklandığı tespit edilirken, S.K.'nın "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yenice İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Çarşı Mahalle bekçilerinin devriye görevi sırasında iş merkezi içerisinde durumlarından şüphelenilen şahısların yapılan kontrolünde esrar içiminde kullanılan pet şişe, daralı ağırlığı 4.91 gram olan toz esrar maddesi, 1 adet açık halde uzunluğu 15 santimetre olan sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.A., V.E., A.K., E.K. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem tapıldı.

Diğer yandan uygulama sırasında yapılan kontrollerde M.Ç. isimli şahsın "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ve Suç Uydurma" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK