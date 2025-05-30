Karabük'te Heyelan Yol Ulaşımını Kapattı

Karabük'te Heyelan Yol Ulaşımını Kapattı
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Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Şenler köy yolunun ulaşıma kapandığı, alternatif yolun ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan ulaşım ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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