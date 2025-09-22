Haberler

Karabük'te Hapis Cezası Bulunan Şahıs Gizli Bölmede Yakalandı

Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., ikametinde gizli bir bölmede yakalandı. Polis, yaptığı titiz takip sonucu şüpheliyi ele geçirirken, güvenlik konusunda kararlılık vurgulandı.

Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ikametinde özel olarak yaptırdığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, hakkında "Güveni kötüye kullanma", iki ayrı dosyada "Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası ile adli para cezası bulunan A.Y. isimli şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu A.Y., ikametinde özel olarak yaptırdığı gizli bir bölmede saklanırken ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehirde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KARABÜK

