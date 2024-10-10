Karabük'te Haddehanede İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Karabük'te bir haddehanede meydana gelen iş kazasında başından yaralanan R.S. isimli işçi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Karabük'te bir haddehanede meydana gelen iş kazasında başından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) meydana geldi. R.S. isimli işçi kafasına demir çarpmasının sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK