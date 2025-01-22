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Karabük'te Gürültü Yapan İki Araç Trafikten Men Edildi

Karabük'te Gürültü Yapan İki Araç Trafikten Men Edildi
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Karabük'te yapılan denetimlerde gürültü çıkaran abart egzozlu iki araç trafikten men edildi ve sürücülerine toplam 11 bin 434 TL para cezası kesildi.

Karabük'te abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren iki araç trafikten men edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde araçlarda mevzuata uygun olduğu belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran abart egzoz bulunduğu tespit edildi. İki sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 11 bin 434 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve sükununu bozacak unsurlarla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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