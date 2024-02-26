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Karabük'te günlük kiralık ev ve kiralık araç denetimlerinde 94 bin 606 TL ceza kesildi

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaları kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye toplamda 94 bin 606 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te, günlük kiralık ev ve kiralık araç denetimlerinde 94 bin 606 TL ceza kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi çerçevesinde il genelinde "günübirlik kiralanan evlerin ve kiralık araç firmaları denetlenmesi" uygulaması gerçekleştirildi. 11 ekip ve 37 personel ile yapılan uygulamada, 80 günübirlik kiralanan adres, 53 kiralık araç firması kontrol edildi. Kontrollerde eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye toplamda 94 bin 606 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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