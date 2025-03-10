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Karabük'te Giyim Mağazasındaki Hırsızlık Olayları Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Giyim Mağazasındaki Hırsızlık Olayları Güvenlik Kamerasında
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Karabük'te bir giyim mağazasında 7 gün içinde iki hırsızlık olayı meydana geldi. İlk olayda bir kadın, kasada ödeme yaptıktan sonra şalı çaldı, ikinci olayda ise deneme kabininde giydiği kıyafeti çalarak mağazadan ayrıldı. Mağaza sahibi, artan hırsızlık olaylarından şikayetçi olduğunu belirtti.

Karabük'te bir giyim mağazasındaki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayır Mahallesi Albay Karaoğlanoğlu Caddesindeki bir giyim mağazasında 7 gün içerisinde iki hırsızlık olayı meydana geldi.

26 Şubat tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında alışveriş yapan bir kadının, kasada ödeme yaptıktan sonra sandalyenin üzerindeki mağaza çalışanına ait şalı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

5 Mart tarihindeki ikinci olayda mağazaya gelen bir kadın, bir süre bakındıktan sonra reyondan seçtiği bir kıyafeti deneme kabininde üzerine giydi.

Aynaya bakmak için dışarıya çıkan kadın tekrar geri girdiği kabinde denemek için giydiği kıyafetleri çıkarmayıp üzerini pardesü ile kamufle etti.

Kabinden çıktıktan sonra reyonlara bakarak dikkat çekmemeye çalışan kadın mağazadan ayrıldı.

Kadının ayrılmasının ardından bir tane ürünün olmadığını fark eden çalışan deneme kabinindeki eski kıyafeti de görünce durumu mağaza sahibine bildirdi.

Mağaza sahibi, kayıp olan ürünü deneyen kadını güvenlik kamerasından tespit etti. Görüntülerde kadının mağazadan ayrılırken ellerinin titrediği yer alıyor.

Daha öncede hırsızlık olayları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten mağaza sahibi Fahrettin Demir, "Mağdur olmasınlar diye şikayetçi olmadık. Son 4 aydır bu hırsızlık olayları ciddi anlamda arttı. Artık yeter. Parasında değilim, kandırılma hissi insanın moralini bozuyor" dedi.

Demir, kadınlardan birinin mağazadaki çalışanının annesinden hatıra kalan şalını çaldığını ifade ederek, "Görüntüler de mevcut. Bu insanlar artık ifşa olsun, herkes bunları bilsin" diye konuştu.

İkili takım olan bir ürünü üzerine giyerek mağazadan ayrılan kadınla ilgili konuşan Demir, "Yakalanma korkusuyla eli ayağı titriyor. Burada yakalansan rezil olacaksın, nitekim de yakalandı. Bunlar yayınlandığında insan içine nasıl çıkacaksın. Gelip ihtiyacım var dese vereceğim zaten" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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