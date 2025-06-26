Karabük'te Geri Dönüşüm Alanında Yangın

Karabük'te sanayinin geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kemaloyman Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayinin geri dönüşüm depolama alanı olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK