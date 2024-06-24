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Karabük'te genç kadın eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

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Karabük'te bir genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük'te arkadaşı ve teyzesi ile oturan genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi. M.D. isimli şahıs eski kız arkadaşı olan Emine A.'yı teyzesi ve arkadaşı ile çay ocağında otururken yakaladı. M.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı genç kadını yanında getirdiği bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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