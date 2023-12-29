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Karabük'te Genç Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

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Karabük'te Bekir Minaz (23) isimli genç, ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Olayın şüpheli olduğu belirtilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Karabük'te Bekir Minaz (23) isimli genç, ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Bekir Minaz, Karabük Üniversitesi'nden eve dönen ablası tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bekir Minaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Minaz'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulunan Minaz'ın kesin ölümü otopsi sonucu belli olacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Olaylar Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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