Karabük'te Genç, Baba ve Oğlunun Saldırısına Uğradı

Karabük'te arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada baba ve oğlunun saldırısı sonrası yüzü kanlar içinde kalan genç, ayakkabı dükkanına sığındı. Yaşanan saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada baba ve oğlunun saldırısı sonrası yüzü kanlar içinde kalan genç, ayakkabı dükkanına sığındı. Yaşanan saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemal Güneş caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde arkadaşı ile birlikte yürüyen Ekrem Can Y. isimli genç bu sırada arkalarından gelen baba ve oğlunun saldırısına uğradı. Peşpeşe yüzüne aldığı yumruklar sonucu neye uğradığını şaşıran gencin yüzü gözü kanlar içinde kalırken, kendini cadde üzerindeki ayakkabı satışı yapılan dükkanına sığındı. Bu sırada dayak yiyen gencin yanındaki arkadaşı ise saldıran şahsın babasını engellemeye çalışırken yumrukların hedefi oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaşanan olayda baba ve oğlu olay yerinden uzaklaşırken, yüzüne aldığı yumruklar sonucu kaşı yarılan genç olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.