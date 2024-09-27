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Karabük'te Gasp Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Karabük'te Gasp Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
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Karabük'te düzenlenen 'Panter 78' tatbikatında, senaryo gereği iki polis, iş yeri sahibini silahla yaralayıp kaçan gaspçılar olarak rol aldı. Ekipler, yapılan ihbar sonrası kaçan gaspçıları etkisiz hale getirdi.

Karabük'te düzenlenen tatbikatta iş yeri sahibini silahla yaralayıp paralarını aldıktan sonra kaçan gaspçı rolündeki 2 polis, meslektaşları tarafından etkisiz hale getirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği "Panter 78" tatbikatı gerçeğini aratmazken, yaşanan kovalamaca ise nefes kesti. Senaryo gereği Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibini silahla yaralayarak gasp etti. Şüpheliler, otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında kapama noktaları oluşturdu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yardımıyla peşine düşülen otomobildekilerin kaçış istikameti ablukaya alındı. Soğuksu Mahallesi Makasbaşı mevkiinde uzun namlulu ve çelik yelekli polisler tarafından durdurulan otomobildeki gaspçılar etkisiz hale getirildi. Tatbikattan habersiz olan vatandaşlar olup biteni anlamaya çalışırken, cep telefonu kameralarıyla o anları görüntüledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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