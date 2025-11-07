Karabük'te Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Karabük'te fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.
Karabük'te fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli dosya kapsamında, 24 Temmuz-4 Kasım 2025 tarihleri arasında teknik takip çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda kent merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2 hedef şüpheliye yönelik 5 Kasım'da operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin 4 kadına fuhuş yaptırmak amacıyla aracılık ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında 6 kişiye toplam 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK