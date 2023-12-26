Karabük'te Frenleri Boşalan Minibüs Araç Çayına Uçtu

Karabük'te sabah saatlerinde kavşaktan döndüğü sırada frenleri boşalan minibüs demirçelik köprüsünün korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Kazada yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.20 sıralarında kent merkezi girişindeki demir çelik köprüsünde meydana geldi. Pazarcılık yapan Süleyman Aysan (59) idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüsü ile demirçelik kavşağında dönüş yaptığı sırada iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu köprü korkuluklarını kırarak Araç çayına uçtu. Yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü boğulmaktan son anda kurtularak aracından çıkarak yardım bekledi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat merdivenle indikleri yerden yaralı sürücüyü sedyeye alarak itfaiye merdiveni yardımı ile yukarıya çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu sürücü Aysan, araçta tek olduğunu ve biranda frenlerinin boşaldığını söyledi.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan köprünün üzerine dolan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını ve yaşananlarını film gibi izleyerek cep telefonları ile kayda aldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Diğer yandan yeni düzenleme ile yıl içinde yenilenen ve akıllı kavşak olarak lanse edilen kavşak sürücülerin aklını zorlarken, artan kazalar sonucu sürücüler kavşağın yeniden elden geçmesini istedi. - KARABÜK