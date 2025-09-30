Haberler

Karabük'te Firari Zanlı Camide Uyurken Yakalandı

Karabük'te açık cezaevinden firar eden ve toplam 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan zanlı, bir köy camisinde uyurken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Karabük'te açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 29 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı camide uyurken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Eylül tarihinde Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda zanlı, Karabük merkeze bağlı bir köy camisinde uyurken yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
