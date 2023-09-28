Karabük'te firari şahıs yakalandı

Karabük'te "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan hakkında 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 8 ay önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.

Karabük'te "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan hakkında 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 8 ay önce cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan hakkında 44 yıl 7 ay 8 gün hapis cezası verilen B.T., 30 Ocak 2023 tarihinde cezaevinden firar etti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yeri belirlenen firari, ekiplerce kıskıvrak yakalandı. 8 aylık firarın ardından yakalanan B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi. - KARABÜK