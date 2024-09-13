Karabük'te evde yapılan aramada kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi

Karabük'te bir şahsın evinde yapılan aramda bir kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından merkezde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde yapılan adli aramada bir kök yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 926 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK