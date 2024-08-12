Karabük'te Esrar ve Kenevir Operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın üzerinde esrar maddesi ve evinde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine Safranbolu'da yaptıkları operasyonda bir şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada; 6 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 TL idari para cezası da uygulanan şahıs, jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK