Karabük'te eski eşini tehdit ve darp eden şahıs gözaltına alındı

Karabük'te Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.A. isimli kadın eski eşi S.Y. tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri olay yerine sevk edilerek şahsı gözaltına aldı. Şikayetçi olan kadına bıçakla tehdit edildiği ve darp edildiği belirtildi.

Karabük'te sokak ortasında eski eşini tehdit ve darp eden şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. isimli kadın, sokak ortasında tartışmaya başladığı eski eşi S.Y. tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale ederek kavgayı sona erdirirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen kadın, eski kocasından kendisini bıçakla tehdit ve darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen 1 bıçak muhafaza altına alınırken, eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. S.Y. hakkında 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir kararı çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK