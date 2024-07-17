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Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

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Karabük'te bir genç kadın, eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. R.A. (24) isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7. kattaki dairenin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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