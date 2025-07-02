Karabük'te Düşerek Hayatını Kaybeden Adamın Ölümü Soruşturuluyor

Karabük'te Düşerek Hayatını Kaybeden Adamın Ölümü Soruşturuluyor
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Karabük'te yürüyüş yapmakta zorlanan 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, dengesini kaybederek yere düştü ve başını çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi hastaneye kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Karabük'te sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yürümekte güçlük çeken 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, evine doğru giderken dengesini kaybederek yüzüstü düştü ve başını yere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Denizli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Denizli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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