Karabük'te düğünde silahla ateş açanlara ceza kesildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünde silahla ateş açan bir kişi ile düğün sahibine ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya sitelerinde Eskipazar ilçesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair görüntülerin yayımlandığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL,4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi.

Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. - KARABÜK