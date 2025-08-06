Karabük'te Düğün Konvoyunda Tehlikeli Trafik İhlalleri

Karabük'te Düğün Konvoyunda Tehlikeli Trafik İhlalleri
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Karabük'te düğün konvoyundaki bazı araçların, trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli hareketlerde bulunduğu anlar bir araç kamerasıyla kaydedildi. Düğün konvoyu sırasında yaşanan trafik ihlalleri, diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye soktu.

Karabük'te düğün konvoyundaki bazı sürücüler, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kural ihlali yaptı. O anlar, bir aracın iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karabük-Safranbolu kara yolu istikametinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki bazı araçlar, kırmızı ışık ihlali yaparken, bazıları ise trafikte zikzak çizerek ilerledi.

Zikzak yapan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosikletliye çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücülerin dikkatsiz ve kural tanımaz davranışları, trafikteki diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Yaşananlar, bir araç içi kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde kural ihlallerinin net şekilde görüldüğü anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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