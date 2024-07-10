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Karabük'te düğün konvoyuna korna cezası

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Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyundaki 3 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 32 bin 344 lira para cezası kesildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyundaki 3 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 32 bin 344 lira para cezası kesildi.

Eflani ilçesi merkezinde düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri korna çalarak ilerledi. Uyarılara rağmen korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 3 tır sürücüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücülere 'mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak', 'trafık polisinin uyarı ve ikazlarına uymamak', 'aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçları ters istikamette sürmek', 'kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmek' maddelerinden toplam 32 bin 344 lira ceza kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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