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Karabük'te düğün konvoyuna korna çalan tır sürücülerine para cezası

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Karabük'te düğün konvoyuna katılan 5 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi.

Karabük'te düğün konvoyuna katılan 5 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi.

Olay, Beşbinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahintepesi mevkiinden düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri korna çalarak mahallede ilerledi. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından durdurulan bahse konu konvoydaki tır sürücülerine çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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