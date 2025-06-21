Karabük'te Düğün Konvoyu Trafiği Aksattı, Cezalar Kesildi

Karabük'te Düğün Konvoyu Trafiği Aksattı, Cezalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düğün konvoyunun klakson sesleri trafiği aksatırken, sınavdaki öğrencilerin dikkatini de dağıttı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 11 araca 19 bin 197 TL ceza kesildi.

Karabük'te şehir merkezinden geçen düğün konvoyu klakson sesleriyle hem trafiği aksattı hem de sınavdaki öğrencilerin dikkatini dağıttı.

Olay, Ergenekon Mahallesi'nden başlayarak 5000 Evler Kanyon Köprü civarına kadar uzanan güzergahta meydana geldi. Konvoyda yer alan bazı araçlar, şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye attı. Vatandaşların ihbarı üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, "halkın huzurunu bozacak şekilde trafiği tehlikeye düşürdüğü" tespit edilen 11 aracın tescil plakasına toplam 19 bin 197 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayan 12 araca da çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.