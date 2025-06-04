Karabük'te Duba Kazası: Kadın Yaralandı

Karabük'te Duba Kazası: Kadın Yaralandı
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Karabük'te araç parkını engellemek amacıyla konulan dubaya takılarak düşen bir kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılarak düşüp yaralanan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kent merkezinde Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken, araç parkını engellemek için konulan dubalardan birine ayağı takılan kadın yere düştü. Başından yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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