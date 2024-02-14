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Karabük'te drift yapan sürücüye ağır ceza

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Karabük'te yolu kapatarak drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesi 60 gün geri alındı.

Karabük'te otomobiliyle yolu kapatarak drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yolu trafiğe kapatarak drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin yapılan incelemenin ardından plakası ve sahibi tespit edildi.

78 ABE plakalı otomobil sahibi belirtilen tarihte otomobilini emanet olarak G.A isimli şahsa verdiğini belirtirken, şahsa 32 bin 233 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 60 gün geri alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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