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Karabük'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Para Cezası

Karabük'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Para Cezası
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Karabük'te bir akaryakıt istasyonunda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plakası üzerinden sürücüyü tespit etti.

Karabük'te bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Karabük - Eskipazar kara yolu güzergahında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içerisinde drift atarak hem kendi güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yapılan işlem sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi çerçevesinde sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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