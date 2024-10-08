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Karabük'te Dolandırıcılık ve Tehditten Aranan Hükümlü Yakalandı

Karabük'te Dolandırıcılık ve Tehditten Aranan Hükümlü Yakalandı
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Karabük'te JASAT dedektifleri, dolandırıcılık ve silahla tehdit suçlarından aranan bir hükümlüyü 13 yıl 8 ay hapis cezasıyla kıskıvrak yakaladı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Karabük'te hakkında 'Dolandırıcılık ve silahla tehdit' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT dedektifleri yakaladı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "Dolandırıcılık ve Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma yaptı. Dedektifler, firari hükümlüyü çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakaladı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa JASAT Hukuk Suç

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