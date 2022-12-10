Karabük'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Karabük'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karabük'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Yenice- Karabük karayolu Bolkuş Köyü Mescitli Çeşme mevkiinde meydana geldi. Kemal Aktaşyönetimindeki 78 AH 239 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük 3. Sayfa Haberler

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