Karabük'te Define Arayan 3 Kişi Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sit alanında yer altını yılan kamerası ile tarayarak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesinde 1.'nci derece sit alanında yılan kamerası ile arama yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 3 kişi sit alanında bir adet yılan kamerası ve hortum ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK