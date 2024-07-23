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Karabük'te Define Arayan 3 Kişi Yakalandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde sit alanında define aramak için yılan kamerası kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sit alanında yer altını yılan kamerası ile tarayarak define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesinde 1.'nci derece sit alanında yılan kamerası ile arama yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 3 kişi sit alanında bir adet yılan kamerası ve hortum ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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