Karabük'te Çocuklar Park Halindeki Araçları Çizdi
Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 çocuk, park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdi. Sabah saatlerinde araçlarının çizildiğini fark araç sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü. Araç sahipleri güvenlik kamerasında araçlarını 2 çocuğun çizdiğini gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. - KARABÜK