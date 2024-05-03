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Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı

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Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda O.M.O ve H.S. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi. İl merkezinde O.M.O isimli şahıs ile Eskipazar ilçesinde H. S. isimli şahıslar operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Çocuk Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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