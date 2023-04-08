Karabük'te ciple çarpışarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Karabük'te hafif ticari aracın ciple çarpışarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'te hafif ticari aracın ciple çarpışarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 78 AAC 603 plakalı cip, Bulak kavşağında S.E. yönetimindeki 19 LB 126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki sürücü S.E. ile C.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa