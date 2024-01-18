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Karabük'te çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

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Karabük Köyü Mahallesi'nde Eren Üntürk'e ait müstakil evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Olay Karabük Köyü Mahallesi Çamlık Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Eren Üntürk'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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