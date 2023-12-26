Karabük'te çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık'ta İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde çıkan yangında, alevleri fark eden ev sahibi Osman Citti, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Osman Citti, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Citti, tedavisinin 7. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK