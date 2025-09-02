Karabük'te Çıkan Yangında 3 Ev ve 2 Samanlık Yanarak Yok Oldu

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve 2 samanlık kül oldu, bazı köyler ve mahalleler boşaltıldı.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan yangın evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve 2 samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede yayılan alevler nedeniyle Kahyalar, Saitler ve Kadıköy köyleri ile bazı mahalleler boşaltıldı. Çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ile itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler evlere sıçradı. Kabaoğlu Mahallesi'nde 3 ev ve 2 samanlık alevlere teslim oldu. - KARABÜK

