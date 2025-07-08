Karabük'te Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi ile Söndürüldü

Karabük'te Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi ile Söndürüldü
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Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde bir otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin evlere sıçramaması için yangını üç koldan çevreledi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının evlere yakın bölgede çıkması sebebi facianın eşiğinden dönüldü.

Yaklaşık 1 dönümlük alana zarar veren yangın dron ile görüntülenirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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